Le Maroc n'est plus une équipe surcotée, admet le Zambien Chisala

Un trashtalk et un mea culpa : voilà un garçon qui est beau joueur.

Après avoir qualifié le Maroc d’équipe « surcotée » avant le dernier match de groupe de la Zambie, disputé ce lundi, le milieu de terrain zambien Wilson Chisala a fait amende honorable à la suite de la lourde défaite 0-3 . Au micro après la rencontre, il a reconnu que les Marocains étaient « l’une des meilleures équipes en Afrique » .…

JE pour SOFOOT.com