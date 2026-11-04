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Le Maroc dévoile une liste dépourvue de nombreux cadres
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 14:50

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Le Maroc dévoile une liste dépourvue de nombreux cadres

Le Maroc dévoile une liste dépourvue de nombreux cadres

Les Lions rugissent moins fort. Le Niger ne sera pas l’adversaire le plus redoutable que le Maroc de Mohamed Ouahbi aura à défier pour espérer participer à la prochaine édition de la CAN, mais les supporters des Lions de l’Atlas auraient certainement apprécié puvoir compter sur Ismaël Saibari , absent trois à quatre mois après une blessure à la cheville avec le Bayern, et sur Azzedine Ounahi, lui aussi blessé pour une longue durée. Sans l’apport de ces deux créatifs, le Maroc pourra quand même compter sur Bilal El Khannouss ou encore Ayyoub Bouaddi.

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