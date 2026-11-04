Kombouaré pourrait déjà faire son retour en Ligue 1

Nouvel épisode dans la longue saga maintien de Kombouaré ? Après avoir écumé les bancs de Ligue 1 sur la dernière décennie dans une volonté désespérée d’éviter la relégation à Dijon, à Nantes ou encore à Toulouse, Antoine Kombouaré pourrait bien renouer avec sa précieuse quête selon les informations de Paris-Normandie .

Une piste très avancée au HAC

Le Havre, dont le maintien semble déjà fortement compromis, avait annoncé le limogeage de Didier Digard à la suite de la débâcle face au PSG vendredi dernier. Paris-Normandie révèle que les contacts sont « très avancés » entre Blue Crow et l’ancien coach du RC Lens. …

MB pour SOFOOT.com