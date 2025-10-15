Le Maroc de Regragui, plus fort que l'Espagne des années 2000
Les Lions à la chaîne
Un match sans enjeu, vraiment ? Pas tout à fait. Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026 depuis la trêve de septembre, le Maroc affrontait ce mardi le Congo avec une autre idée derrière la tête : graver son nom dans l’histoire des sélections en devenant la première nation à empiler seize victoires consécutives. …
