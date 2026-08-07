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Le Maroc conserve son invincibilité
information fournie par So Foot•07/08/2026 à 17:27
Le Maroc conserve son invincibilité
Comme un roc. Alors que la phase de poule de la CAN 2026 s’est achevée jeudi soir,
le Maroc est la seule équipe de la compétition à ne pas avoir encaissé le moindre but
.
L’évènement du football dans l’Hexagone ce week-end, c’est bien sûr l’inauguration de cette Ligue 3. Autrefois nommé National ou « N1 », le troisième échelon du football français vit sa première soirée en tant que championnat professionnel. Dix-huit clubs se jetant ...
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Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il ...
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