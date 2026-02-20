 Aller au contenu principal
Le Maroc a été volé en finale de la CAN selon un haut responsable de la CAF
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 15:01

Coup de tonnerre. Un mois après la finale rocambolesque de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0 AP), Samir Sobha, président de la Fédération mauricienne de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), a créé la controverse en déclarant, dans les colonnes du Guardian , que « le Maroc a été volé » .

« Une injustice a été commise »

EL pour SOFOOT.com

