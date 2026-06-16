Le Mans perd son président

Le premier qui cite deux joueurs du Mans en 2016 a gagné. Président du Mans FC depuis une décennie, Thierry Gomez a annoncé qu’il quittait son poste dans un communiqué. Celui qui a vécu trois montées en trois saisons dès son arrivée (de la N3 à la Ligue 2) et a inauguré le MMArena en National 3 laisse son club dans l’élite du football français. « Après dix années à la tête du club, je considère qu’un cycle s’achève. C’est une décision difficile à prendre, mais au même titre que j’ai le sentiment d’être arrivé au bon moment au Mans FC, je pense qu’il est aussi important de savoir partir au bon moment » , écrit l’homme d’affaires de 63 ans.

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NB pour SOFOOT.com