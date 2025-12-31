Le Mali et le Burkina Faso imposent une interdiction de voyage visant les citoyens américains

Le Mali et le Burkina Faso ont déclaré avoir imposé une interdiction de voyage aux ressortissants américains, une mesure de "réciprocité" prise en réponse à la décision équivalente du président américain Donald Trump plus tôt ce mois-ci.

Dans des déclarations distinctes publiées mardi en fin de journée par les ministères des Affaires étrangères des deux pays, Bamako et Ouagadougou indiquent avoir agi réciproquement à la mesure de la Maison blanche du 16 décembre interdisant entre autres aux Maliens et Burkinabés de voyager aux États-Unis.

La mesure de l'administration de Donald Trump, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier, s'applique aux "pays présentant des lacunes avérées, persistantes et graves en matière de contrôle, de vérification et de partage d'informations pour protéger la nation contre les menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique".

Le Mali estime que la décision de Washington a été prise sans consultation préalable. Dans un communiqué, le ministère malien des Affaires étrangères dit déplorer "le motif sécuritaire évoqué en contradiction avec les évolutions réelles sur le terrain".

De nombreux pays ont pris des mesures similaires affectant les citoyens américains après avoir été ciblés par les restrictions de voyage des États-Unis.

Le 25 décembre, le Niger a annoncé qu'il cesserait de délivrer des visas aux citoyens américains, selon une information de l'agence des médias d'État du pays, citant une source diplomatique nigérienne.

En juin, le Tchad a annoncé suspendre la délivrance de visas aux citoyens américains après avoir été inclus dans une première liste de pays concernés par les interdictions de voyage aux Etats-Unis.

(Bureau du Mali ; rédigé par Robbie Corey-Boulet ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)