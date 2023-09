Le Maire ouvre la voie à une baisse d'impôts pour les ménages dès 2025

Des baisses d'impôts, « si possible », dès le budget 2025. Ce mardi 5 septembre, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, explique vouloir mettre en oeuvre des baisses d'impôts pour les ménages dès l'année 2025, « si possible ». Cet allègement fiscal a été promis en mai dernier par Emmanuel Macron. Dans une interview au Figaro , le locataire de Bercy évoque une baisse d'au moins deux milliards d'euros. « Nous le ferons au plus vite, si possible dès le budget 2025 », a déclaré le n°2 du gouvernement, alors qu'Emmanuel Macron avait promis ces baisses d'ici 2027.

Après la suppression de la taxe d'habitation et un allègement de l'impôt sur le revenu, Emmanuel Macron avait promis en mai des baisses d'impôts supplémentaires pour « les classes moyennes » avec des « revenus entre 1 500 et 2 500 euros ».

Un environnement économique « fragile »

Bruno Le Maire a également confirmé que le gouvernement présenterait en session extraordinaire la loi de programmation des finances publiques (LPFP), ce qui permet de recourir au 49.3, « parce que la LPFP représente un enjeu majeur pour le pays ». Cette loi doit nous permettre de revenir à un niveau de dette publique de 108 % en 2027 contre plus de 112 % aujourd'hui et de repasser sous les 3 % de déficit public », a ajouté le ministre.

