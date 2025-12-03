Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club
Ses émeutiers préférés.
À chaque jour suffit sa peine. Pris à partie par leurs ultras dimanche soir après la défaite à Lorient, deux joueurs de l’OGC Nice ont porté plainte contre X en raison de violences supposées. Et alors que les forces de police n’ont pas confirmé la présence de coups lors de cette altercation, les supporters ont obtenu ce mercredi le soutien du maire de Nice Christian Estrosi .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
