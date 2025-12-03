 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 14:02

Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club

Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club

Ses émeutiers préférés.

À chaque jour suffit sa peine. Pris à partie par leurs ultras dimanche soir après la défaite à Lorient, deux joueurs de l’OGC Nice ont porté plainte contre X en raison de violences supposées. Et alors que les forces de police n’ont pas confirmé la présence de coups lors de cette altercation, les supporters ont obtenu ce mercredi le soutien du maire de Nice Christian Estrosi .…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 03.12.2025 14:14 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 vs AS Saint-Étienne … MH pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?
    Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?
    information fournie par So Foot 03.12.2025 13:18 

    Encore victorieux in extremis mardi soir face à Fulham (5-4), Pep Guardiola montre cette saison une image nouvelle : celle d’un entraîneur qui a réellement perdu le contrôle. Pas seulement celui d’un match, mais celui d’une philosophie désormais désorganisée. Un ... Lire la suite

  • Strasbourg suspend Emmanuel Emegha
    Strasbourg suspend Emmanuel Emegha
    information fournie par So Foot 03.12.2025 12:48 

    Pour qu’il aille à Chelsea plut tôt ? Coup de tonnerre au RCSA . Revenu sur les terrain depuis quelques semaines, Emmanuel Emegha ne sera pas de la partie pour le déplacement à Toulouse ce week-end . Dans un communiqué, Strasbourg a annoncé avoir « décidé de suspendre ... Lire la suite

  • Les supporters de Dortmund ont rédigé une lettre de protestation XXL
    Les supporters de Dortmund ont rédigé une lettre de protestation XXL
    information fournie par So Foot 03.12.2025 12:43 

    La Deutsche Qualität , épisode 59320. Dortmund a beau avoir été sorti dès les huitièmes de finale de Coupe d’Allemagne par le Bayer Leverkusen ce mardi soir (0-1), l’essentiel était sans doute ailleurs pour les supporters du Borussia. Avant la rencontre, ces derniers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank