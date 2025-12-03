Droits TV : un échec pour la FIFA
Le dernier flop de Gianni Infantino.
À quelques semaines du coup d’envoi, la FIFA n’a pas réussi à vendre les droits TV de sa première compétition mondiale de clubs féminins , rapporte The Guardian . Arsenal, tenant du titre de la Ligue des champions, représentera l’Europe dans ce nouveau tournoi qui réunit le gratin continental (les vainqueurs des championnats continentaux) et se tiendra à Londres dès le 28 janvier.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
