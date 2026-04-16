Le maire d'une commune des Côtes d'Armor écroué après le décès d'une sexagénaire ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le maire de Plouasne, une commune des Côtes d'Armor, a été mis en examen mercredi soir et écroué notamment pour des "violences volontaires ayant entraîné la mort" d'une sexagénaire lors d'une intervention le 7 avril, a annoncé le parquet de Saint-Malo.

L'édile de cette commune d'environ 1.800 habitants est aussi mis en examen pour "arrestation" arbitraire suivie de mort, tout comme son conseiller municipal.

Ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de se rendre sur la commune de Plouasne, a précisé dans un communiqué le procureur de Saint-Malo, Fabrice Tremel.

Le 7 avril, le maire et le conseiller municipal ont empêché une femme de 66 ans, qu'ils souhaitaient "faire hospitaliser en psychiatrie, suite notamment aux troubles qu'elle aurait occasionnés à son voisinage", de regagner son domicile.

L’exploitation de plusieurs vidéos remises par un témoin a mis en évidence que "pendant 15 minutes, quatre personnes étaient intervenues physiquement, avec des degrés d’implication différents, pour contenir fermement la victime au sol en exerçant sur elle une pression", selon le procureur.

La sexagénaire a eu également les jambes attachées "à l’aide d’une sangle et d’une corde apportées par deux d’entre eux".

Les gardes à vue des deux personnes qui avaient apporté la corde et la sangle ont été quant à elles levées, a indiqué M. Tremel.

L'autopsie de la victime a conclu que les hypothèses "les plus susceptibles d'expliquer le décès" de cette femme retenaient "l'existence d'un lien" avec les faits subis par la victime.

"Aucun arrêté municipal d'hospitalisation sous contrainte" n'a été pris à l'encontre de la sexagénaire et le certificat médical exigé pour établir un tel arrêté n'a "pas été préalablement délivré", avait relevé M. Tremel.

Maire depuis 2008, Michel Daugan avait été réélu en mars au second tour avec une égalité parfaite des voix. Sa liste avait été déclarée victorieuse en vertu de la moyenne d'âge la plus élevée, comme le prévoit le code électoral.