Le magnifique tifo de la tribune Loire

Monumental.

Avant la rencontre entre Nantes et Lille, qui s’est soldée par une victoire des Dogues (0-2) ce dimanche, la tribune Loire s’est illustrée en proposant un sublime tifo à la Beaujoire pour les 40 ans des ultras canaris. Sur celle-ci, l’histoire du groupe a été racontée grâce à plusieurs bâches. Sur l’une d’entre elles, on pouvait lire : « En 1985, une jeunesse nantaise se regroupe au centre de la tribune Loire alors vierge de tout supportérisme organisé… Ils décident de se fédérer derrière un groupe, un nom avec l’ambition de supporter le FC Nantes de manière inconditionnelle. Ils seront les pionniers des mouvements nantais » Côté terrain, les Canaris restent bloqués à six points après huit journées puisqu’ils n’ont pas fait le poids face à Lille, qui l’a emporté grâce à des pions d’Hakon Haraldsson (8ᵉ) et Hamza Igamane (89ᵉ).…

TM pour SOFOOT.com