Le Kremlin nie avoir empoisonné Navalny après les accusations de cinq pays européens

Le Kremlin a déclaré lundi rejeter fermement les accusations de cinq pays européens selon lesquelles Moscou aurait tué l'opposant russe Alexeï Navalny à l'aide d'une toxine provenant de grenouilles venimeuses.

Samedi, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas on déclaré être convaincus qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné par ce poison exotique il y a deux ans alors qu'il était détenu dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, selon une déclaration conjointe.

Les cinq gouvernements ont affirmé que leur conclusion s'appuyait sur des analyses d'échantillons prélevés sur Alexeï Navalny qui "ont confirmé de manière concluante la présence d'épibatidine", une toxine provenant de grenouilles venimeuses d'Amérique du Sud et qui n'existe pas à l'état naturel en Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi aux journalistes que Moscou voyait d'un très mauvais oeil ces accusations, qu'il a qualifié de mensongères.

"Naturellement, nous n'acceptons pas de telles accusations. Nous ne sommes pas d'accord avec elles. Nous les considérons comme biaisées et infondées. Et, en fait, nous les rejetons fermement", a déclaré Dmitri Peskov.

(Anastasia Lyrchikova, rédigé par Anastasia Teterevleva ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)