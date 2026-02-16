 Aller au contenu principal
Le Kremlin nie avoir empoisonné Navalny après les accusations de cinq pays européens
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 12:04

Le Kremlin a déclaré lundi rejeter fermement les accusations de cinq pays européens selon lesquelles Moscou aurait tué l'opposant russe Alexeï Navalny à l'aide d'une toxine provenant de grenouilles venimeuses.

Samedi, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas on déclaré être convaincus qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné par ce poison exotique il y a deux ans alors qu'il était détenu dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, selon une déclaration conjointe.

Les cinq gouvernements ont affirmé que leur conclusion s'appuyait sur des analyses d'échantillons prélevés sur Alexeï Navalny qui "ont confirmé de manière concluante la présence d'épibatidine", une toxine provenant de grenouilles venimeuses d'Amérique du Sud et qui n'existe pas à l'état naturel en Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi aux journalistes que Moscou voyait d'un très mauvais oeil ces accusations, qu'il a qualifié de mensongères.

"Naturellement, nous n'acceptons pas de telles accusations. Nous ne sommes pas d'accord avec elles. Nous les considérons comme biaisées et infondées. Et, en fait, nous les rejetons fermement", a déclaré Dmitri Peskov.

(Anastasia Lyrchikova, rédigé par Anastasia Teterevleva ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

