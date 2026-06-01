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Le Kremlin dit que la saisie du pétrolier Tagor par la France s'apparente à de la piraterie
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:12

(Actualisé avec déclarations du porte-parole du Kremlin et précisions)

Le Kremlin a estimé lundi que l'arraisonnement dans l'Atlantique par la France et plusieurs de ses partenaires d'un pétrolier en provenance de Russie visé par des sanctions internationales, le Tagor, était illégale et s'apparentait à un acte piraterie.

S'exprimant à Moscou devant la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ajouté que la Russie prendrait des mesures pour assurer la sécurité du transport maritime de marchandises en réaction à cet incident.

Dans un message publié sur le réseau social X, le président Emmanuel Macron avait fait savoir un peu plus tôt que la France, avec notamment le soutien du Royaume-Uni, avait saisi dimanche ce tanker.

"La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor", avait-il écrit.

"Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer, avec le soutien de plusieurs partenaires dont le Royaume-Uni, dans le strict respect du droit de la mer".

"Il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la mer et financent la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans", a ajouté Emmanuel Macron, soulignant une "détermination constante et totale".

La préfecture maritime de l'Atlantique a déclaré séparément que la marine nationale était intervenue "à plus de 400 nautiques à l'ouest de la pointe de la Bretagne, sur un pétrolier en provenance de Mourmansk en Russie".

"Cette opération visait à vérifier la nationalité d'un navire soupçonné d'arborer un faux pavillon", a-t-elle rapporté dans un communiqué. "Après la montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à l'irrégularité du pavillon arboré (...) Conformément au droit international et sur demande du procureur de la République, le navire a été dérouté".

L'ambassade de Russie à Paris a déclaré lundi avoir demandé aux autorités françaises des informations sur d'éventuels citoyens russes à bord du pétrolier saisi, a rapporté par ailleurs l'agence de presse publique russe Tass.

Selon les premières informations, le capitaine du navire serait un citoyen russe, a indiqué l'ambassade.

(Rédigé par Jean Terzian et Claude Chendjou, avec la rédaction de Reuters et la contribution de Dmitry Antonov et Alessandra Prentice; édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 10:53

    Ca s'appelle de la piraterie et c'est contraire au droit international.

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