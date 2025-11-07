Le Kremlin dément des tensions entre Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté vendredi les allégations selon lesquelles le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, serait tombé en disgrâce auprès du président Vladimir Poutine.

Répondant à une question lors de son point de presse quotidien, Dmitri Peskov a dit que de telles allégations "ne correspondaient pas à la réalité" et que Sergueï Lavrov continuait d'exercer ses fonctions de ministre des Affaires étrangères.

(Rédigé par Maxim Rodionov; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)