Le Kremlin dément des tensions entre Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 11:11

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté vendredi les allégations selon lesquelles le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, serait tombé en disgrâce auprès du président Vladimir Poutine.

Répondant à une question lors de son point de presse quotidien, Dmitri Peskov a dit que de telles allégations "ne correspondaient pas à la réalité" et que Sergueï Lavrov continuait d'exercer ses fonctions de ministre des Affaires étrangères.

(Rédigé par Maxim Rodionov; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
    Rumeur sur l'etat de santé de Poutine.....le cancer va bientôt finir le job

