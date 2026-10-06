Le Kenya confirme son premier cas d'Ebola importé de la RDC

Le premier cas d'Ebola au Kenya a été confirmé mardi après le décès à Nairobi d'un ressortissant kenyan revenant d'un séjour en République démocratique du Congo (RDC).

Le Kenya devient ainsi le troisième pays à recenser un cas du virus lié à l'épidémie qui sévit dans l'est de la RDC, la deuxième plus importante jamais enregistrée.

L'Ouganda a signalé 20 cas et deux décès plus tôt dans l'année - mais le pays a depuis déclaré la fin de l'épidémie sur son territoire - tandis que les nombre de cas d'Ebola en RDC dépasse les 8.000, selon des données gouvernementales.

Le patient kenyan décédé était malade depuis environ un mois avant son retour de la RDC, et a transité par Kampala, la capitale ougandaise, avant d'arriver au Kenya samedi, selon le ministre kenyan de la Santé, Aden Duale.

Il a passé sans encombre un contrôle sanitaire à son arrivée à l’aéroport international de Nairobi, mais a été conduit plus tard par un proche à un hôpital de la capitale.

Il a été admis avec de la fièvre, des frissons et des hématomes sous-cutanés, et a rapidement été placé en isolement, a précisé Aden Duale lors d'une conférence de presse.

Il est décédé tard dans la soirée de lundi.

Le directeur général du ministère kenyan de la Santé, Patrick Amoth, a déclaré que le patient avait peut-être passé les contrôles à l’aéroport sans être détecté car ses médicaments avaient masqué ses symptômes.

LE PATIENT SERA INHUMÉ MARDI

Aden Duale a déclaré que le Kenya était préparé à faire face aux cas d’Ebola.

"En tant que pays, nous avons maintenu un niveau d’alerte élevé face au virus Ebola depuis le début de l’épidémie en mai," a-t-il déclaré.

Le patient décédé devait être inhumé mardi dans la journée, conformément aux protocoles mis en place pour empêcher toute nouvelle propagation du virus, a précisé le ministre.

Les autorités sanitaires ont identifié 28 personnes avec lesquelles il a été en contact au Kenya, notamment des proches et des professionnels de santé.

Les autorités tentent également de retrouver 23 autres passagers et quatre membres d’équipage qui se trouvaient à bord de son vol Jambojet.

Le virus Ebola se transmet par contact direct avec les fluides corporels de personnes infectées, qu'elles soient vivantes ou décédées. La maladie peut provoquer de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas graves, des hémorragies internes et externes.

L'épidémie au Congo a été déclarée mi-mai, mais elle pourrait avoir commencé plusieurs mois plus tôt. Plus de 4.000 décès ont été recensé malgré les efforts déployés pour contenir la propagation du virus.

L'épidémie est causée par la souche rare d'Ebola dite "Bundibugyo", pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement éprouvé.

(Vincent Mumo Nzilani et Edwin Okoth; rédigé par Aaron Ross; version française Etienne Breban; édité par Benoit Van Overstraeten)