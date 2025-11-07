Le Kazakhstan va intégrer les Accords Abraham, dit Trump

Donald Trump a déclaré jeudi que le Kazakhstan allait intégrer les accords dits Abraham, initiés par les Etats-Unis durant le premier mandat du président américain pour normaliser les relations diplomatiques entre Israël et des pays arabes et à majorité musulmane.

Il s'agit d'une démarche avant tout symbolique, le Kazakhstan entretenant déjà des liens diplomatiques et économiques complets avec Israël.

L'annonce a été effectuée par Donald Trump via son réseau social Truth à la suite d'un entretien téléphonique que le président américain a eu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

"Nous annoncerons bientôt une cérémonie de signature pour rendre cela officiel, et il y a beaucoup d'autres pays qui essaient d'intégrer ce puissant club", a-t-il écrit.

Donald Trump recevait jeudi à la Maison blanche cinq dirigeants de pays d'Asie centrale, dont Kassym-Jomart Tokaïev, alors que Washington cherche à gagner en influence dans une région dominée de longue date par la Russie et que la Chine veut également séduire.

Plus tôt dans la journée, une source au fait de la question a déclaré que les Etats-Unis espéraient revigorer les Accords Abraham, que Donald Trump considère comme l'une de ses plus grandes réussites en matière de politique étrangère.

Alors que le président américain a exprimé depuis son retour au pouvoir, en janvier dernier, son désir que d'autres pays intègrent ces accords, les tensions au Proche-Orient - alimentées en premier lieu par la guerre dans la bande de Gaza - ont jeté une ombre sur de telles démarches.

Emirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan ont signé les Accords Abraham durant le premier mandat de Donald Trump (2017-2021).

(Simon Lewis, Rami Ayyub, Matt Spetalnick et Steve Holland; version française Jean Terzian)