Le Kairat Almaty va parcourir plus de kilomètres qu'il n'y en a pour faire le tour du monde
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 13:03

Le Kairat Almaty va parcourir plus de kilomètres qu'il n'y en a pour faire le tour du monde

Le Kairat Almaty va parcourir plus de kilomètres qu'il n'y en a pour faire le tour du monde

Voyage voyage, sur l’eau sacrée d’un lac kazakh.

Pour sa première participation à la Ligue des champions, le Kairat Almaty part à la conquête de l’Europe. Suite au tirage au sort de ce jeudi, l’invité surprise de cette édition 2025-2026 a appris qu’il accueillera le Real Madrid, le Club Brugge, l’Olympiakos et l’autre sensation de la compétition, Paphos dans son Ortalyk Stadion d’Almaty, une ville kazakhe située à proximité de la frontière kirghize et chinoise.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Edon Zhegrova se serait mis d'accord avec l'OM
    Edon Zhegrova se serait mis d'accord avec l'OM
    information fournie par So Foot 29.08.2025 13:19 

    Bientôt la fin du feuilleton Zhegrova ? Depuis le début du mois d’août, l’Olympique de Marseille cherche à attirer dans ses rangs le Lillois Edon Zhegrova. À trois jours de la fin du mercato, les Phocéens auraient trouvé un accord contractuel avec le Kosovar ce ... Lire la suite

  • Kanté-Mikautadze : deux sas, deux ambiances
    Kanté-Mikautadze : deux sas, deux ambiances
    information fournie par So Foot 29.08.2025 13:15 

    Alors que Georges Mikautadze est courtisé en Arabie saoudite, Ngolo Kanté, lui, pourrait bien revenir en Ligue 1. Un chassé-croisé assez symbolique des deux dynamiques entreprises par les deux championnats. Malgré son sauvetage in-extremis en Ligue 1 et un début ... Lire la suite

  • Xavi Simons s'envole vers la Premier League
    Xavi Simons s'envole vers la Premier League
    information fournie par So Foot 29.08.2025 11:54 

    En voiture Simons. Si l’on s’attendait à ce que Xavi Simons atterrisse à Londres avant la fin du mercato, on avait encore des doutes quant à sa destination finale. Pisté de longue date par Chelsea, puis plus récemment par Tottenham, le numéro 10 du RB Leipzig a ... Lire la suite

  • Nick Woltemade en route pour Newcastle ?
    Nick Woltemade en route pour Newcastle ?
    information fournie par So Foot 29.08.2025 11:48 

    Un Allemand sur les terres de la Brown Ale. Courtisé par plusieurs cadors du football européen pendant ce mercato, la révélation de l’Euro espoir Nick Woltemade devrait filer à Newcastle . Ce jeudi, son club du VfB Stuttgart a publié un communiqué pour annoncer ... Lire la suite

