Le Kairat Almaty va parcourir plus de kilomètres qu'il n'y en a pour faire le tour du monde
Voyage voyage, sur l’eau sacrée d’un lac kazakh.
Pour sa première participation à la Ligue des champions, le Kairat Almaty part à la conquête de l’Europe. Suite au tirage au sort de ce jeudi, l’invité surprise de cette édition 2025-2026 a appris qu’il accueillera le Real Madrid, le Club Brugge, l’Olympiakos et l’autre sensation de la compétition, Paphos dans son Ortalyk Stadion d’Almaty, une ville kazakhe située à proximité de la frontière kirghize et chinoise.…
MBC pour SOFOOT.com
