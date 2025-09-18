Le Kaïrat Almaty écrit déjà l'histoire de la Ligue des champions

Battre des records sans même jouer, prends-en de la graine Armand Duplantis !

Qualifiés pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, les Kazakhs du Kaïrat Almaty font leurs débuts en C1 ce jeudi soir à Lisbonne face au Sporting. Avant même le coup d’envoi à 21 heures, ce club situé à proximité de la frontière kirghize et chinoise a déjà battu un record : la distance parcourue la plus élevée pour disputer une rencontre de LDC. …

MBC pour SOFOOT.com