Le jour où Mido a failli tuer Zlatan avec un paire de ciseaux
Spoiler : on sait pourquoi Zlatan s’est laissé pousser les cheveux.
Le documentaire Becoming Zlatan débarque ce vendredi sur Society+ . Un film qui remonte aux années où Ibrahimović n’était pas encore Zlatan, mais déjà trop grand pour rentrer dans le moule.…
TA pour SOFOOT.com
