Le jour où Faustino Asprilla a poutré le Barça avec Newcastle
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 10:30

À l’heure où Newcastle United s’apprête à accueillir le FC Barcelone, les Magpies souhaiteront renouer avec leur gloire passée face à un grand d’Europe. Lors de la saison 1997-1998, Faustino Asprilla avait fait vivre l’une des soirées européennes les plus mémorables de Saint James’ Park.

À première vue, le FC Barcelone et Newcastle United ne boxent pas dans la même catégorie. 103 trophées nationaux et internationaux dont cinq Ligues des champions d’un côté, 19 de l’autre dont le dernier titre de champion d’Angleterre remonte à… 1927 ! Pourtant, le Barça et Newcastle sont bel et bien deux clubs historiques à l’échelle du Vieux continent. Depuis la fin des années 1990, ces deux équipes sont même liées par un match entré dans la légende de la C1 grâce à un phénomène : Faustino Asprilla.

L’œuvre de La Pieuvre

Bien avant de se lancer dans le commerce de préservatifs aromatisés aux fruits, Asprilla était considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Amérique du Sud. Révélé au sein de l’Atletico Nacional Medellin, grassement financé par le narcotrafiquant Pablo Escobar, et titulaire avec la Colombie lors du Mondial 1994, El Tino , classé sixième joueur de l’année par la FIFA en 1993, faisait déjà l’étalage de sa sulfureuse réputation en Europe. À Parme, où Asprilla est encore accueilli en légende par les tifosi , le buteur associait ses excellentes performances sur le terrain à une vie totalement débridée sur le plan sexuel. En fin de compte, l’actrice de films pour adultes Petra Scharbach l’écarte trop régulièrement du football et précipite son départ de la Serie A vers Newcastle en février 1996.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
