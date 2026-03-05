Le jour où Declan Rice a failli devenir un flop avant de percer à West Ham

Mais qui aurait tiré les corners d’Arsenal sans lui ? Bien avant d’être l’homme fort d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, Declan Rice a connu un parcours vers le professionnalisme tout sauf évident. Viré de Chelsea à 14 ans pour manque de niveau, le natif de Kingston-upon-Thames dans le sud-ouest de Londres a ensuite rebondi à West Ham. Loin d’être au-dessus du lot également chez les Hammers, Rice a bien failli tomber dans l’anonymat d’une carrière lambda et a manqué de peu d’être mis à la porte une seconde fois.

Est-ce qu'Arsenal va regagner un titre majeur au 21e siècle ? Et bah peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, plus personne ne se moque d'Arsenal en 2026 et c'est déjà une grande victoire. On en parle dans le nouveau SO FOOT, chez ton marchand ce jeudi 5 mars. pic.twitter.com/iOwYlxMjhi…

TJ pour SOFOOT.com