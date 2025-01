Le jour où Cardinale et Bodmer ont boycotté Ben Arfa à l’entraînement

T’es pas content ? Au coin.

Sur le compte TikTok de So Foot , Yoan Cardinale a lâché quelques anecdotes savoureuses sur son passage à l’OGC Nice et notamment la saison 2015. À l’époque, c’est une équipe qui aligne du beau monde : Hatem Ben Arfa, Mathieu Bodmer, Valère Germain… et bien sûr Cardinale dans les cages. Le tout avec Claude Puel à la baguette. Mais au-delà des noms ronflants, il a surtout fallu s’adapter au talent… et aux humeurs de Ben Arfa à l’entraînement .…

MJ pour SOFOOT.com