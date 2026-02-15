 Aller au contenu principal
Le joueur du mois de Ligue 1 est Lyonnais
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 11:56

Et un titre pour l’OL ! Dans le premier duel des Olympiques en 2026, ce sont les Lyonnais qui repartent avec le sourire grâce à Endrick , désigné meilleur joueur du mois en Ligue 1 (à cheval sur décembre et janvier). Avec 52% des votes, il devance Mason Greenwood (32%) et son coéquipier Pavel Šulc (16%). Il succède ainsi à Florian Thauvin, lauréat en novembre dernier.

Premières minutes en @Ligue1. Premier triplé en carrière. Premier Trophée UNFP du Joueur du Mois !@Endrick a réussi à merveille ses débuts sous les couleurs de l’@OL 🔴🔵 Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆 Félicitations Endrick ! 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/KrCRHxVNLi…

