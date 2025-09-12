 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le joueur du mois d’août en Premier League revient de loin
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 13:23

Le joueur du mois d’août en Premier League revient de loin

Le joueur du mois d’août en Premier League revient de loin

Sortez les roses pour le grand Jack !

Après sept saisons dans l’élite du football anglais, Jack Grealish remporte enfin une récompense individuelle digne de ce nom . Arrivé à l’intersaison en prêt à Everton, l’international anglais réalise un début de saison tonitruant. En seulement trois matchs de championnat sous la tunique des Toffees , l’ailier formé à Aston Villa a déjà délivré quatre passes décisives. Ce vendredi, ces statistiques impressionnantes lui ont permis d’être élu meilleur joueur du mois d’août de Premier League .…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
