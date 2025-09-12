Le joueur du mois d’août en Premier League revient de loin
Sortez les roses pour le grand Jack !
Après sept saisons dans l’élite du football anglais, Jack Grealish remporte enfin une récompense individuelle digne de ce nom . Arrivé à l’intersaison en prêt à Everton, l’international anglais réalise un début de saison tonitruant. En seulement trois matchs de championnat sous la tunique des Toffees , l’ailier formé à Aston Villa a déjà délivré quatre passes décisives. Ce vendredi, ces statistiques impressionnantes lui ont permis d’être élu meilleur joueur du mois d’août de Premier League .…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
