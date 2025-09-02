Le joli chèque récupéré par Eric ten Hag à Leverkusen
Les vacances dans les hôtels cinq étoiles aux Bahamas s’annoncent excitantes.
Ce lundi, Eric ten Hag a été limogé après seulement deux mois de bons et loyaux services au Bayer Leverkusen. L’entraîneur néerlandais, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, n’aura donc disputé que trois petites rencontres officielles avec le vice-champion d’Allemagne (un nul et une défaite en championnat et une victoire en Coupe) .…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
