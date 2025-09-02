 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le joli chèque récupéré par Eric ten Hag à Leverkusen
02/09/2025 à 16:12

Le joli chèque récupéré par Eric ten Hag à Leverkusen

Le joli chèque récupéré par Eric ten Hag à Leverkusen

Les vacances dans les hôtels cinq étoiles aux Bahamas s’annoncent excitantes.

Ce lundi, Eric ten Hag a été limogé après seulement deux mois de bons et loyaux services au Bayer Leverkusen. L’entraîneur néerlandais, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, n’aura donc disputé que trois petites rencontres officielles avec le vice-champion d’Allemagne (un nul et une défaite en championnat et une victoire en Coupe) .…

MBC pour SOFOOT.com

Sport
  • 34 jours après son arrivée à Strasbourg, il retourne à Chelsea et est envoyé en prêt
    34 jours après son arrivée à Strasbourg, il retourne à Chelsea et est envoyé en prêt
    information fournie par So Foot 02.09.2025 16:44 

    Oh, et puis c’est quoi 7,5 millions d’euros ? Débarqué à Strasbourg fin juillet en provenance de Chelsea, contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Ishé Samuels-Smith retourne déjà chez les Blues , comme l’a annoncé le RCSA ce mardi. Le séjour du jeune défenseur ... Lire la suite

  • À bientôt 40 ans, Raúl Albiol signe en Serie A
    À bientôt 40 ans, Raúl Albiol signe en Serie A
    information fournie par So Foot 02.09.2025 16:19 

    C’est sûr que l’Italie c’est sympa pour finir sa carrière. Après Jamie Vardy à la Cremonese, c’est un autre vieux croûton qui débarque en Italie : Raúl Albiol. Le défenseur espagnol s’est engagé à Pise , le promu, qui a officialisé son arrivée dans un communiqué. ... Lire la suite

  • Donnarumma-PSG : dommage, ils avaient fini par s'aimer
    Donnarumma-PSG : dommage, ils avaient fini par s'aimer
    information fournie par So Foot 02.09.2025 16:07 

    Parti changer d'air et surtout trouver du temps de jeu outre-Manche à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a refermé le chapitre de son aventure parisienne. Dans la précipitation, l'incompréhension, à l'image de quatre années tumultueuses et finalement passionnelles. ... Lire la suite

  • Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs
    Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs
    information fournie par So Foot 02.09.2025 15:48 

    Nouvelle case cochée dans le CV. Gérald Baticle et la Fédération Française de Football ont annoncé l’incorporation dans le staff des Espoirs de Christophe Jallet comme deuxième adjoint . Selon le communiqué de la FFF, il « suivra son processus de formation dispensée ... Lire la suite

