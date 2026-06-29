Le Japon vise la victoire finale
Ce n’est pas un poisson de juin. Avant d’affronter le Brésil pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde, Hajime Moriyasu met les choses au clair : les Japonais ne sont pas là pour déconner . Pas question de se marrer, les types veulent soulever le trophée . « Nous visons nous aussi le titre de champions dans ce Mondial, c’est pourquoi nous élevons nous aussi notre niveau de jeu et nous nous lançons pleinement dans la compétition, assure le tacticien nippon. Il y a sûrement beaucoup de gens qui en rient. »
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