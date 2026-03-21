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Didier Deschamps ironise sur son animal préféré
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 18:01

Didier Deschamps ironise sur son animal préféré

Didier Deschamps ironise sur son animal préféré

Comment va la chatte à Dédé ? Plutôt bien, à en croire le sourire de Didier Deschamps au moment d’évoquer le sujet. Interrogé par des supporters de l’équipe de France dans le cadre d’un sujet pour Téléfoot, le sélectionneur des Bleus s’est montré plutôt ironique concernant cette supposée chance qui l’accompagne depuis de longues années . « Ah mon animal préféré ! , s’est-il tout d’abord exclamé à l’évocation de cette dernière. L’important c’est qu’elle ne soit pas au départ, c’est qu’elle soit là-bas, à l’hôtel ! Elle y est, il y en a toujours une de toute façon. »

La question que tout le monde se pose... enfin posée à Didier Deschamps 👀 Face aux Irrésistibles Français, le sélectionneur n'a échappé à aucun sujet, pas même celui de sa légendaire.... "chance". 🍀🐈 C'est à retrouver ce dimanche dès 11h sur TF1 et TF1+ avec @SaberDesfa ! pic.twitter.com/RGCzuJuIxM…

TB pour SOFOOT.com

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