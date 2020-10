Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon ne bannira pas les firmes chinoises de ses réseaux télécoms Reuters • 16/10/2020 à 07:39









LE JAPON NE BANNIRA PAS LES FIRMES CHINOISES DE SES RÉSEAUX TÉLÉCOMS TOKYO (Reuters) - Le Japon a informé les Etats-Unis qu'il n'avait pas prévu, pour le moment, de bannir les firmes chinoises de ses réseaux de télécommunications, a rapporté vendredi le journal Yomiuri, citant plusieurs sources au fait de la question. Tokyo engagera ses propres mesures pour répondre à toute inquiétude éventuelle en matière de sécurité, tout en coopérant avec Washington, a ajouté le journal japonais. Les Etats-Unis accusent des équipementiers chinois tels Huawei d'être utilisés par la Chine à des fins d'espionnage et exhortent leurs alliés à ne pas s'appuyer sur ces entreprises pour leurs réseaux télécoms et notamment la 5G. (Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

