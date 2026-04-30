Le Japon intervient sur le marché des changes pour contrer la dépréciation du yen - sources

Des exemples de billets de banque en yens japonais sont exposés dans une usine de l'Imprimerie nationale produisant les billets de la Banque du Japon

Le Japon est intervenu jeudi pour soutenir ‌le yen, ce qui constitue sa première mesure officielle de ce type depuis près de deux ans, ​ont indiqué à Reuters deux sources après que la ministre des Finances a évoqué des "mesures décisives" plus tôt dans la journée.

Ces sources, l'une issue du gouvernement et l'autre du marché, se sont exprimées sous ​couvert d'anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s'adresser aux médias.

En réaction, le yen s'est envolé face au dollar, le billet ​vert chutant à un moment de près de 3% ⁠face à la monnaie nippone, à 155,5 yens, son plus bas niveau depuis le 2 mars.

À ‌14h27 GMT, il reculait de 2,36% à 156,69 yens (JPY=).

Le quotidien économique Nikkei avait publié plus tôt dans la journée, citant une source gouvernementale, que les autorités japonaises ​étaient intervenues en achetant la devise, ‌qui s'établissait jeudi matin à environ 160,60 yens pour un dollar.

L'appréciation du ⁠yen a commencé après que la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré plus tôt jeudi que le moment était venu de prendre des "mesures décisives" sur les marchés, envoyant ainsi son signal le plus ⁠clair à ce jour ‌quant à une intervention sur le marché des changes pour soutenir la monnaie ⁠nationale.

"J'ai évoqué à plusieurs reprises la possibilité de prendre des mesures décisives. Je pense que le moment ‌est venu de prendre ces mesures", a-t-elle dit aux journalistes.

L'expression "mesures décisive" est généralement considérée ⁠comme un signal final de Tokyo avant d'intervenir sur le marché des changes.

Le ⁠service des opérations de ‌change du ministère japonais des Finances n'a pas pu être jointe pour un commentaire immédiat.

Le yen avait ​franchi la barre des 160 cette semaine, un niveau ‌qui a déjà déclenché des interventions par le passé, alors que les craintes d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient ont fait grimper ​les prix du pétrole et le dollar.

La faiblesse du yen suscite de plus en plus de méfiance chez les responsables japonais, car elle alimente l'inflation en faisant grimper le coût des importations ⁠et pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Les autorités japonaises étaient intervenues pour la dernière fois sur le marché des changes en juillet 2024, après que le yen eut atteint son plus bas niveau en 38 ans, à 161,96 yens pour un dollar.

(Reportage Makiko Yamazaki et Leika Kihara, avec la contribution d'Alun John, Amanda Cooper et Dhara Ranasinghe à Londres et Gertrude Chavez-Dreyfuss à New York; version française Diana ​Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)