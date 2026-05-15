Le Japon au Mondial 2026 sans deux joueurs majeurs

Comme attendu, pas de Tsubasa Ozora et de Yoichi Isagi. Les listes pour la Coupe du monde se dévoilent petit à petit et la Fédération japonaise de football a publié à son tour s a liste des 26 joueurs retenus pour cet été. Pour défendre les couleurs du Japon le sélectionneur des Samurai Blue , Hajime Moriyasu, a choisi d’emmener deux pensionnaires du championnat de France : Ayumu Seko , le milieu défensif du Havre et Keito Nakamura , l’ailier du Stade de Reims. À 39 ans, l’ancien marseillais Yuto Nagatomo participera à la cinquième phase finale de Mondial de sa carrière .

🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹 ⚽SQUAD ANNOUNCEMENT⚽ 𝗚𝗞 HAYAKAWA Tomoki Kashima Antlers🇯🇵 OSAKO Keisuke Sanfrecce Hiroshima🇯🇵 SUZUKI Zion Parma Calcio 1913🇮🇹 𝗗𝗙 NAGATOMO Yuto FC Tokyo🇯🇵 TANIGUCHI Shogo Sint-Truidense VV🇧🇪 ITAKURA Kou AFC Ajax🇳🇱 WATANABE Tsuyoshi… pic.twitter.com/iT5Fz5bCg9…

CT pour SOFOOT.com