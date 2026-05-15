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Le Japon au Mondial 2026 sans deux joueurs majeurs
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 11:27

Le Japon au Mondial 2026 sans deux joueurs majeurs

Le Japon au Mondial 2026 sans deux joueurs majeurs

Comme attendu, pas de Tsubasa Ozora et de Yoichi Isagi. Les listes pour la Coupe du monde se dévoilent petit à petit et la Fédération japonaise de football a publié à son tour s a liste des 26 joueurs retenus pour cet été. Pour défendre les couleurs du Japon le sélectionneur des Samurai Blue , Hajime Moriyasu, a choisi d’emmener deux pensionnaires du championnat de France : Ayumu Seko , le milieu défensif du Havre et Keito Nakamura , l’ailier du Stade de Reims. À 39 ans, l’ancien marseillais Yuto Nagatomo participera à la cinquième phase finale de Mondial de sa carrière .

🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹 ⚽SQUAD ANNOUNCEMENT⚽ 𝗚𝗞 HAYAKAWA Tomoki　Kashima Antlers🇯🇵 OSAKO Keisuke　Sanfrecce Hiroshima🇯🇵 SUZUKI Zion　Parma Calcio 1913🇮🇹 𝗗𝗙 NAGATOMO Yuto　FC Tokyo🇯🇵 TANIGUCHI Shogo　Sint-Truidense VV🇧🇪 ITAKURA Kou　AFC Ajax🇳🇱 WATANABE Tsuyoshi… pic.twitter.com/iT5Fz5bCg9…

CT pour SOFOOT.com

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