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Le champion de Suisse se fait corriger par les Young Boys
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 12:03

Le champion de Suisse se fait corriger par les Young Boys

Le champion de Suisse se fait corriger par les Young Boys

Thoune fausse-t-il le championnat ? Champion de Suisse pour la première fois de son histoire depuis le 3 mai dernier, un an seulement après sa montée en première division helvétique, le FC Thoune n’a semble-t-il plus la tête au terrain.

Des résultats en Berne

Depuis l’officialisation de leur sacre, les coéquipiers de l’ancien guingampais Brighton Labeau peinent à retrouver le chemin de la victoire et celui de la motivation. Déjà sur trois défaites de suite, l es Thounois se sont fait corriger sur leur propre terrain par les Young Boys de Berne (3-8) , à l’occasion de l’avant-dernière journée de Super League. Réduits à neuf suite à deux cartons rouges , le FC Thoune a concédé sa plus large défaite de la saison . Une défaite anecdotique mais qui, avouons-le, fait tout de même un peu tâche.…

CT pour SOFOOT.com

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