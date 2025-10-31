 Aller au contenu principal
Le hors-jeu, piège à double tranchant du FC Nantes
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 11:08

Anthony LOPES and Luis CASTRO head coach of Nantes celebrates the victory after the Ligue 1 McDonald's match between Paris and Nantes at Stade Jean Bouin on October 24, 2025 in Paris, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Arrivé cet été sur le banc des Canaris, le singulier Luís Castro impose peu à peu sa patte et ses préceptes en Loire-Atlantique. Et il y a notamment ramené sa science – voire son obsession – du hors-jeu, symbole d'un FCN en pleine métamorphose. Même si, d'une semaine à l'autre, cette nouvelle arme défensive semble autant dangereuse pour les adversaires que pour les Nantais eux-mêmes.

La victoire du FC Nantes à Jean-Bouin (1-2) il y a une semaine n’était pas seulement exceptionnelle par sa rareté – c’était la première depuis août, et la deuxième seulement de la saison –, ce but oscarisable de Matthis Abline ou les présences simultanées sur la pelouse de cinq jeunes formés au club. Non, ce soir-là face au Paris FC, les Canaris ont aussi pondu une stat assez épatante, mettant neuf fois en position de hors-jeu Jean-Philippe Krasso et ses coéquipiers : du jamais-vu depuis décembre 2017 et les dix coups de sifflets essuyés par Strasbourg lors d’une réception de Toulouse. Le point commun entre ces deux matchs ? La présence dans la défense de l’ex-pitchoune Kelvin Amian. Cependant la « performance » des Nantais n’est évidemment pas le fruit du hasard : même avant de débarquer sur le banc nantais cet été, Luís Castro avait fait de cette discipline sa spécialité, à tel point que son USL Dunkerque, l’année passée, était la référence ultime en la matière dans les premières et deuxièmes divisions du Big Five européen (6,1 hors-jeu provoqués par rencontre).

On ne joue pas pour provoquer des hors-jeu mais pour avoir un bloc compact. Si tu as un bloc compact, il va y avoir beaucoup de hors-jeu.…

Par Jérémie Baron, à Nantes pour SOFOOT.com

