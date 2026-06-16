Le Havre perd son capitaine

On en connait un qui préfère le soleil. Le maintien des Havrais sur la pelouse de Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 aura donc été le dernier fait d’armes du capitaine des Ciels et Marines, Arouna Sangante . Le défenseur sénégalais s’est engagé librement avec les Andalous de Séville pour une durée de cinq ans. C’est une véritable page qui se tourne dans l’histoire du HAC puisque Sangante a bouclé sa neuvième, et donc dernière, saison sous le maillot bleu. Une expérience en Normandie marquée par la remontée du club dans l’élite du football français, et un brassard de capitaine accroché au bras du latéral.

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TC pour SOFOOT.com