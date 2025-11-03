Le Havre ne portera pas plainte dans l'affaire Dønnum

Retour au football.

La rencontre entre Toulouse et Le Havre de ce dimanche dernier a fait parler d’elle non pas pour la qualité du football proposé au Stadium, mais pour un geste quelque peu étrange et déplacé commis par Aron Dønnum envers Simon Ebonog. Didier Digard a été l’un des premiers à monter au créneau, faisant allusion à un geste raciste , alors que plusieurs joueurs toulousains ont pris la défense de leur coéquipier norvégien. Celui-ci fera prochainement face à la commission de discipline de la LFP, saisie par le Conseil national de l’éthique. Une décision qui satisfait Jean-Michel Roussier , le président du HAC, interrogé ce lundi soir par L’Équipe. « La position du club est de dire que le geste nous paraît inqualifiable. […] Mais je rajoute que ce qui me paraît également inqualifiable, c’est que pendant les quatre ou cinq minutes qui ont suivi, les deux arbitres du dispositif VAR n’aient à aucun moment soulevé un problème avant le coup de sifflet final. C’est incompréhensible qu’ils aient laissé passer le truc. Je n’ai pas l’explication, et on ne l’aura sans doute jamais » , affirme d’abord le dirigeant havrais…

AL pour SOFOOT.com