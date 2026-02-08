Le Havre éjecte Strasbourg des places européennes, Raolisoa offre la victoire à Angers, pas de vainqueurs entre Auxerre et le Paris FC

On connaît déjà celui qui aura le prix de plus beau but de la saison. Alors que le score sur les deux autres pelouses sont restés nuls et vierges, Le Havre a fait le spectacle face à Strasbourg en s’imposant 2 à 1 et éjecte donc les Alsaciens des places européennes.

Il a fallu pratiquement attendre la demi-heure de jeu sur l’ensemble des pelouses pour enfin voir un but. Pour son troisième match chez les professionnels, Stephan Zagadou a trouvé la faille dans la défense strasbourgeoise pour inscrire son premier but chez les professionnels (1-0, 26 e ) . Un premier coup dur pour les Strasbourgeois qui ont vu Ismaël Doukouré prendre sa douche plus rapidement après s’être rendu coupable d’une faute sur Issa Soumaré (29 e ). Malgré la réduction numérique, Martial Godo est tout de même venu redonner de l’espoir aux siens grâce à une superbe reprise de volée du n°20 strasbourgeois (1-1, 36 e ) . Mais le retour des vestiaires a donné de l’allant au HAC grâce à repasse un contre parfaitement mené par Arouna Sanganté et Soumaré (2-1, 54 e ) . Un premier succès pour les Ciel et Marine depuis le 4 janvier.…

LB pour SOFOOT.com