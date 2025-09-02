 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Havre a vendu un joueur !
02/09/2025

Dans le vert sur le fil !

Comme le rapporte L’Equipe ce mardi soir, Le Havre, seul club européen à n’avoir encaissé ni dépensé un seul euro lors de ce mercato , a finalement enregistré une vente : celle du défenseur sénégalais Aliou Thiaré (21 ans), pour un million d’euros. Pas mal !…

JD pour SOFOOT.com

Sport
