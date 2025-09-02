Le Havre a vendu un joueur !
Dans le vert sur le fil !
Comme le rapporte L’Equipe ce mardi soir, Le Havre, seul club européen à n’avoir encaissé ni dépensé un seul euro lors de ce mercato , a finalement enregistré une vente : celle du défenseur sénégalais Aliou Thiaré (21 ans), pour un million d’euros. Pas mal !…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer