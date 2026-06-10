Notre journaliste et ami Christophe Gleizes accrédité pour la Coupe du monde par la FIFA
#FreeGleizes, partout dans le monde. Toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier, notre journaliste et ami Christophe Gleizes s’est vu attribuer ce jeudi une accréditation pour la Coupe du monde . Une initiative de la FIFA, où Christophe et symboliquement autorisé à couvrir la compétition, comme écrit dans un communiqué de Reporters sans frontières (RSF). Celle-ci doit aussi permettre de donner un élan médiatique mondial quant à sa libération.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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