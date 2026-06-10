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À Orlando, le coup d'envoi d'Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 21:23

À Orlando, le coup d'envoi d'Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps

À Orlando, le coup d'envoi d'Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps

À un jour du début de la Coupe du monde. Partie se mettre en jambe en Floride, la sélection anglaise affronte le Costa Rica (pas qualifié) ce mardi soir à Orlando. Problème, le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 22h heure française, a été décalé en raison de mauvaises conditions météo. « Je peux vous dire qu’il pleut des cordes dehors » , a simplement commenté sur place un journaliste d’ESPN.

The rain is POURING down in Orlando as England are set to play Costa Rica on that pitch tonight… Kick off has now been delayed a minimum of 30 minutes following the weather. pic.twitter.com/9PkFs0um0x…

TJ pour SOFOOT.com

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