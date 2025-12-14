Le Hamas confirme la mort du numéro deux de sa branche armée à Gaza

Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Khalil al Hayya, a confirmé dimanche qu'un des principaux commandants de la branche armée du groupe islamiste palestinien, Raed Saad, avait été tué samedi dans une frappe israélienne.

L'armée israélienne avait dit samedi avoir éliminé celui qu'elle présentait comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, et le numéro deux des brigades Ezzedine al Qassam, la branche armée du Hamas.

Il s'agit du responsable du groupe islamiste de plus haut rang tué par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza en octobre.

(Menna Alaa El-Din et Muhammad Al Gebaly au Caire ; version française Tangi Salaün)