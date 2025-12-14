 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Hamas confirme la mort du numéro deux de sa branche armée à Gaza
information fournie par Reuters 14/12/2025 à 09:40

Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Khalil al Hayya, a confirmé dimanche qu'un des principaux commandants de la branche armée du groupe islamiste palestinien, Raed Saad, avait été tué samedi dans une frappe israélienne.

L'armée israélienne avait dit samedi avoir éliminé celui qu'elle présentait comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, et le numéro deux des brigades Ezzedine al Qassam, la branche armée du Hamas.

Il s'agit du responsable du groupe islamiste de plus haut rang tué par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza en octobre.

(Menna Alaa El-Din et Muhammad Al Gebaly au Caire ; version française Tangi Salaün)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank