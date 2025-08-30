 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Hamas confirme la mort de Mohamed Sinouar
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 23:57

Le Hamas a confirmé samedi la mort de Mohamed Sinouar, le chef du mouvement dans la bande de Gaza, quelques mois après qu'Israël a annoncé sa mort dans une frappe aérienne.

Le mouvement palestinien n'a pas fourni de détails sur la mort de Mohamed Sinouar mais a publié des images le montrant avec d'autres dirigeants du Hamas, les décrivant comme des "martyrs".

Mohamed Sinouar avait été visé par une frappe aérienne contre un hôpital du sud de Gaza au mois de mai et Benjamin Netanyahu avait annoncé sa mort à la fin de ce mois.

Vétéran des brigades Ezzedine al Qassam, la branche armée du Hamas, Mohamed Sinouar avait succédé en octobre dernier à son frère aîné Yahya Sinouar, tué par l'armée israélienne.

Après la mort de Mohamed Sinouar, la direction de la branche armée du Hamas pourrait revenir à l'un de ses proches, Ezz al-Dine Haddad, qui supervisait jusqu'ici les opérations militaires du groupe islamiste dans le nord de la bande de Gaza.

(Nidal al Mughrabi et Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)

