Le Hamas annonce la fin de la guerre et un cessez-le-feu permanent

(Précisions)

Khalil al-Hayya, dirigeant politique en exil du mouvement islamiste palestinien Hamas, a proclamé jeudi la fin de la guerre et le début d'un cessez-le-feu permanent avec Israël.

Il a dit avoir reçu les garanties fournies par les Etats-Unis, les médiateurs arabes et la Turquie qui l'ont conduit à faire cette annonce.

Khalil Al-Hayya, qui a survécu à une tentative d’assassinat menée par Israël contre lui et d’autres dirigeants du Hamas au Qatar il y a un mois, a précisé que l’accord signé avec Israël mettait fin à la guerre à Gaza, ouvrait un point de passage clé avec l’Égypte, et entraînait la libération par Israël de toutes les femmes et enfants palestiniens incarcérés.

En outre, Israël libérera 250 Palestiniens purgeant de longues peines dans ses prisons, ainsi que 1.700 autres personnes arrêtées depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre 2023, a ajouté Khalil Al-Hayya.

(Nidal Al Mughrabi, Ahmed Tolba et Yomna Ehab; version française Nicolas Delame)