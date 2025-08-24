Le guide suprême iranien qualifie d'"insoluble" la situation avec les Etats-Unis concernant son programme nucléaire

(Bien lire dans le titre "guide suprême" et non "président")

Le guide suprême iranien a qualifié d'"insoluble" la situation actuelle avec les États-Unis et affirmé que Téhéran ne céderait jamais à la pression pour obéir à Washington au sujet de son programme nucléaire, ont rapporté dimanche les médias d'État.

La République islamique a suspendu les négociations avec Washington après le bombardement par Israël et les Etats-Unis de sites nucléaires pendant une douzaine de jours en juin.

Les propos de l'ayatollah Ali Khamenei surviennent après que l'Iran et les puissances européennes ont convenu vendredi de reprendre les négociations sur la limitation des travaux d'enrichissement nucléaire de Téhéran.

"Ils veulent que l'Iran obéisse à l'Amérique. La nation iranienne se dressera de toutes ses forces contre ceux qui nourrissent de telles attentes erronées", aurait déclaré l'ayatollah Ali Khamenei.

"Ceux qui nous demandent de ne pas lancer de slogans contre les Etats-Unis (... ), d'avoir des négociations directes avec eux ne voient que les apparences (...) Cette question est insoluble", aurait-il ajouté.

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont dit leur intention de réactiver les sanctions des Nations Unies contre l'Iran dans le cadre d'un mécanisme de « snapback » si Téhéran ne revient pas à la table des négociations.

Européens et États-Unis affirment que l'Iran travaille à la mise au point de l'arme nucléaire. L'Iran affirme ne s'intéresser qu'au développement de l'énergie nucléaire.

(Reportage d'Elwely Elwelly ; version française Elizabeth Pineau)