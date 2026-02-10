Le groupe Osram va supprimer 2.000 postes d'ici 2028, dont la moitié en Europe

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le fabricant autrichien de puces et de solutions d'éclairage Osram, qui a publié des résultats dans le rouge mardi, a annoncé un nouveau plan d'économies qui affectera 2.000 postes, dont la moitié en Europe.

"A ce stade, environ 2.000 postes seront concernés dans le monde d'ici fin 2028, dont environ la moitié en Europe et l'autre moitié en Asie", a précisé le groupe à l'AFP.

En Allemagne, ce plan d'économie de 200 millions d'euros par an d'ici 2028, "impliquera une réduction dans une fourchette basse à moyenne de trois chiffres sur le site de Ratisbonne. L'Autriche n’est pas concernée", a ajouté Osram.

Le groupe a justifié ce plan d'économie par l'intensification de la "pression sur les prix dans le marché des semi-conducteurs optiques de haute qualité", avec de nouveaux concurrents qui ont émergé en Asie et une bataille féroce entre les acteurs déjà établis "pour gagner des parts de marché".

Osram a terminé l'année 2025 avec une perte nette de 129 millions d'euros, en nette amélioration par rapport à la perte de 785 millions d'euros enregistrée en 2024, selon des résultats publiés mardi. Son chiffre d'affaires a reculé de 3% sur un an, à 3,32 milliards d'euros, ce que l'entreprise explique notamment par l'affaiblissement du dollar américain et l'arrêt d’activités ne relevant pas de son coeur de métier.

Son résultat opérationnel -avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda)- a en revanche grimpé de 6%, à 608 millions d'euros.