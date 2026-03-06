Le groupe de presse allemand Axel Springer rachète le britannique Telegraph

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le géant allemand des médias Axel Springer a annoncé vendredi acquérir le groupe Telegraph, dont le quotidien Daily Telegraph, pour 575 millions de livres sterling, une annonce surprise qui met fin aux ambitions de rachat par le groupe concurrent DMGT qui possède le Daily Mail.

Axel Springer, qui possède le tabloïd allemand Bild, le plus lu du pays, a assuré dans un communiqué que "l'indépendance éditoriale" des titres sera garantie, et expliqué vouloir poursuivre le développement du Telegraph à l'international.

L'Allemagne compte faire du Telegraph "le journal conservateur le plus lu du monde anglophone", a déclaré son patron, Mathias Döpfner, dans le communiqué.

En novembre dernier, le propriétaire actuel de Telegrpah, RedBird IMI, une coentreprise entre le fonds américain Redbird et le fonds d'investissement dans les médias d'Abou Dhabi (IMI), avait signé un accord avec le propriétaire du Daily Mail, DMGT, une opération qui devait donner naissance à un puissant groupe médiatique conservateur au Royaume-Uni.

Mais le gouvernement britannique a annoncé mi février le lancement d'une enquête sur le processus de vente au nom de "l'intérêt public" et de la "nécessité d'une pluralité suffisante des opinions".

"Nous percevons un potentiel de croissance considérable pour le groupe Telegraph", a estimé pour sa part M. Döpfner dans le communiqué, évoquant la nécessité de la "transformation par l'intelligence artificielle".

Axel Springer avait été l'un des premiers groupes de médias à annoncer, dès début 2023 des suppressions d'emplois dans ses quotidiens Bild et Die Welt, au motif que l'intelligence artificielle pouvait désormais remplacer certaines tâches.