Le groupe américain Saks Global se déclare en faillite

La façade du grand magasin de luxe Saks Fifth Avenue, le 13 janvier 2026 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Le groupe américain Saks Global, propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, a annoncé qu'il demandait sa mise en faillite, dans un communiqué publié mercredi.

L'entreprise a annoncé avoir entamé une procédure de faillite volontaire (Chapitre 11) auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas.

Elle s'engage à "honorer tous les programmes destinés aux clients, à effectuer les paiements futurs aux fournisseurs et à maintenir le versement des salaires et des avantages sociaux aux employés". Ses magasins restent ouverts.

Saks a annoncé avoir sécurisé un financement d'environ 1,75 milliard de dollars auprès de ses créanciers.

Sous réserve d'approbation judiciaire, ce plan de financement "fournira les liquidités nécessaires au financement des opérations et des initiatives de redressement de Saks Global", a mis en avant l'entreprise.

"Il s’agit d’un moment décisif pour Saks Global, et l’avenir nous offre une formidable opportunité de consolider les fondements de notre entreprise et de la préparer pour l'avenir", a déclaré Geoffroy van Raemdonck, nommé directeur général de l'entreprise, selon le communiqué.

M. Van Raemdonck était auparavant PDG du groupe Neiman Marcus avant son acquisition par Saks Global en 2024. Il succède à Richard Baker.

"Je suis impatient d’assumer le rôle de PDG et de poursuivre la transformation de l'entreprise afin que Saks Global continue de jouer un rôle central dans l’avenir du commerce de détail de luxe", a ajouté M. Van Raemdonck cité par le communiqué.

Saks n'avait pas honoré un paiement d'intérêts de 100 millions de dollars, dû le 30 décembre, lié à son acquisition de Neiman Marcus pour 2,7 milliards de dollars en 2024.

Sa dette atteint désormais quelque cinq milliards de dollars pour un chiffre d'affaires annuel inférieur à 6 milliards.