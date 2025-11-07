Le gros ras-le-bol du coach du Rayo Vallecano
Au moins il y avait plus qu’un seul supporter
Le Rayo Vallecano a remporté un match de dingue jeudi soir face au Lech Poznań (3-2) en Ligue Conférence, mais l’après-match a viré au règlement de comptes. Son entraîneur, Iñigo Pérez, a quitté le stade avant même la conférence de presse, visiblement furax après une embrouille avec son défenseur Iván Balliu .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer