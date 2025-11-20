 Aller au contenu principal
Le gros coup de Canal+ pour les droits TV de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 17:57

Le back to back.

Après le deuxième tour de l’appel d’offres pour la diffusion des matchs de Coupe d’Europe pour la période 2027-2031, le géant français Canal + a décroché le pactole. Selon L’Equipe , l’actuel diffuseur de la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence a conservé l’intégralité de ces matchs.

