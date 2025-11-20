Le gros coup de Canal+ pour les droits TV de la Ligue des champions
Le back to back.
Après le deuxième tour de l’appel d’offres pour la diffusion des matchs de Coupe d’Europe pour la période 2027-2031, le géant français Canal + a décroché le pactole. Selon L’Equipe , l’actuel diffuseur de la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence a conservé l’intégralité de ces matchs. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
