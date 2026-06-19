Le grand moment de solitude d'un joueur espagnol à la Coupe du monde

Le grand moment de solitude d'un joueur espagnol à la Coupe du monde

C’était peut-être Enrique Iglesias, on ne sait pas. Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a laissé un jour de repos aux joueurs de la Roja après le match nul décevant face au Cap-Vert (0-0).

Sauf qu’il y a un Espagnol du nom de Borja Iglesias qui a eu du mal à regagner l’hôtel des joueurs . Recalé par le service de sécurité, le buteur du Real Betis a tenté d’expliquer la situation : « Je suis un joueur. Je suis Borja Iglesias. J’ai besoin d’entrer. » …

EM pour SOFOOT.com